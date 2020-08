Previsioni Meteo Toscana: temperature in sensibile diminuzione (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso sulle zone settentrionali con temporali sparsi, localmente di forte intensità, più probabili e frequenti sul nord-ovest; nuvolosità variabile sulle zone centrali con isolati rovesci o temporali. Poco nuvoloso sul sud della regione. Venti: deboli o moderati occidentali con rinforzi di Libeccio sulla costa. Mari: mossi tendenti a molto mossi o localmente agitati al largo a nord di Capraia, mossi a sud dell’Elba. temperature: minime stazionarie. Massime in diminuzione, sensibile sul nord-ovest. Domani ... Leggi su meteoweb.eu

Allerta meteo oggi lunedì 3 agosto 2020. Una saccatura di origine nord-atlantica con asse al momento sulla Francia, nel corso delle prossime ore farà il suo deciso ingresso sul nostro Paese. Il forte ...

