Patente, in Giappone sconti sui funerali per gli ultrasettantenni che la restituiscono (Di lunedì 3 agosto 2020) In Giappone, Paese che ha la più alta proporzione al mondo di anziani rispetto alla popolazione (il 28% è composto da ultra sessantacinquenni), gli automobilisti tardano a staccarsi dal volante della propria auto. Infatti secondo le statistiche del governo del Paese a proposito della sicurezza stradale, nell’anno fiscale in corso il 14,5% del parco guidatori di tutto il Giappone è costituito da persone con più di 70 anni: nel 1975 erano 130 mila mentre a metà degli anni ’80 poco più di 800 mila. Lo scorso anno il governo ha indetto una campagna di sensibilizzazione alla sicurezza sulle strade, partendo da dati che davano le persone anziane alla guida come causa di oltre il 55% degli incidenti stradali: questo ha portato circa 600 mila automobilisti ultra settantacinquenni a restituire le proprie ... Leggi su ilfattoquotidiano

