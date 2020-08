Paralimpiadi Tokyo 2020, annunciato il programma: gare dal 24 agosto al 5 settembre 2021 (Di lunedì 3 agosto 2020) annunciato il programma delle Paralimpiadi 2020 di Tokyo, che si terranno dal 24 agosto al 5 settembre 2021. Sarà molto simile a quello originariamente previsto per quest’anno, anche se alcuni orari sono stati riprogrammati. 539 gli eventi, 22 sport in 21 sedi. La prima medaglia sarà assegnata il 25 agosto, mentre la sera prima andrà in scena la cerimonia di apertura allo Stadio Olimpico alle ore 20 locali. Leggi su sportface

sportface2016 : #Paralimpiadi #Tokyo2020, annunciato il programma - abilitychannel : “?????????????? ?????? ???? ????????????????” ? Nonostante i rumors su una possibile cancellazione definitiva, Olimpiadi le Paralimpia… - MosesDodicesimo : @ZiROMELU Candreva titolare potevo capirlo alle paralimpiadi Tokyo 2021 - sorgenia : 'Appena entro in un campo di atletica mi sento a casa'. In pista con Marco Pentagoni, atleta @art4sportONLUS, che p… -

Ultime Notizie dalla rete : Paralimpiadi Tokyo Paralimpiadi Tokyo 2020, annunciato il programma: gare dal 24 agosto al 5 settembre 2021 Sportface.it Gates (ex Porto Torres): Niente Paralimpiadi? Mi amputo una gamba

SASSARI. Gioca a basket in carrozzina da oltre dieci anni, è campione del mondo, ma il tipo di disabilità che ha dall’età di 11 anni non è sufficiente per renderlo convocabile per le Paralimpiadi di ...

Bossolo, matrimonio e figlio in vista: "2020 da ricordare nonostante le difficoltà"

La qualifica alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, il matrimonio con la sua dolce Sofia e un figlio in arrivo. Per Antonino Bossolo questo 2020 sarà assolutamente un anno da ricordare, tra gli alti e bassi ...

SASSARI. Gioca a basket in carrozzina da oltre dieci anni, è campione del mondo, ma il tipo di disabilità che ha dall’età di 11 anni non è sufficiente per renderlo convocabile per le Paralimpiadi di ...La qualifica alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, il matrimonio con la sua dolce Sofia e un figlio in arrivo. Per Antonino Bossolo questo 2020 sarà assolutamente un anno da ricordare, tra gli alti e bassi ...