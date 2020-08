Obbligo di mascherina fino a Ferragosto Il governo: pronta una ulteriore proroga (Di lunedì 3 agosto 2020) Obbligo di mascherina fino a Ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Leggi su ecodibergamo

Obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova pr ...Anche chi ha prenotato con le lowcost rischia grosso: Ryanair, che vola per esempio da Orio al Serio alla Sardegna, una delle rotte più richieste in questa fase, è pronta a rimanere a terra se verrà ...