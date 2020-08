MotoGP, seconda operazione per Marc Marquez: l’accumulo di stress aveva danneggiato la placca (Di lunedì 3 agosto 2020) Nella giornata di lunedì 3 agosto, il pilota della Honda Marc Marquez si è sottoposto ad una seconda operazione. In seguito alla brutta caduta sul circuito di MotoGP di Jerez, lo spagnolo era già stato operato all’omero destro, ma la placca che gli era stata impiantata aveva subito dei danni a causa dell’accumulo di stress. Marquez si è quindi rivolto al dottor Xavier Mir e, in quel di Barcellona, all’Ospedale Universitari Dexeus, è finito nuovamente sotto i ferri. “Oggi Marc è tornato in sala operatoria. Nonostante la prima operazione fosse stata positiva, l’accumulo di stress aveva causato danni ... Leggi su sportface

