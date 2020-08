Mezzi pubblici, la Regione contro il distanziamento: “Non possiamo garantirlo” (Di lunedì 3 agosto 2020) Scontro tra Regione Piemonte e governo sul distanziamento sui Mezzi pubblici. Dopo che nello scorso weekend le ordinanze ministeriali hanno rintrodotto il distanziamento sui Mezzi di trasporto che pochi giorni prima era stato eliminato, se rispettate determinate condizioni di sicurezza. L’assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi fa sapere che sono già al lavoro con gli avvocati per “farsi sentire presso il governo affinché la situazione venga sanata”. “Abbiamo migliaia di utenti che rimarranno a piedi, che non potranno svolgere la loro attività lavorativa e non potranno nemmeno andare in vacanza” aggiunge Gabusi. “Sabato, in poche ore due Ministri hanno detto due cose opposte rispetto al ... Leggi su nuovasocieta

fattoquotidiano : Posti pieni, la Lombardia non torna indietro: “Sui mezzi pubblici si possono utilizzare tutti” - rtl1025 : ?? Il #Piemonte non è nelle condizioni di eliminare il distanziamento a bordo dei mezzi pubblici, come previsto dall… - atm_informa : Secondo le disposizioni della nuova ordinanza della Regione Lombardia, dall'1/08 è consentito occupare tutti i post… - Fiorellissimo : @vitalbaa @lageloni @Sofiajeanne @szampa56 @speranza58 @Corriere Lo affermano anche loro: Il #Piemonte non è nelle… - nuovasocieta : Mezzi pubblici, la Regione contro il distanziamento: “Non possiamo garantirlo” -

Ultime Notizie dalla rete : Mezzi pubblici Treni e mezzi pubblici, caos su delibere e distanze. Atm frena sulla svolta regionale Corriere della Sera Mascherina nei luoghi chiusi fino a Ferragosto ma il governo pensa a una proroga

Obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova pr ...

Più bus e orari estesi per il rientro in classe

Agenzia del trasporto e aziende lavorano sulle tabelle di marcia Grassi: al mattino corse da raddoppiare. Qualche disagio da mettere in conto . Tanto rumore sui banchi monoposto, ma come arrivarci? Il ...

Obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova pr ...Agenzia del trasporto e aziende lavorano sulle tabelle di marcia Grassi: al mattino corse da raddoppiare. Qualche disagio da mettere in conto . Tanto rumore sui banchi monoposto, ma come arrivarci? Il ...