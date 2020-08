Maltempo, piogge intense nell’Anconetano: alcuni alberi caduti (Di lunedì 3 agosto 2020) piogge intense e anche grandine nell’Anconetano nel pomeriggio, alternate a schiarite, hanno causato la caduta di un albero a San Marcello e fatto piombare altri rami e piante in strada in varie zone. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le sedi stradali ma non sono stati segnalati problemi particolari per le persone o per la viabilità.L'articolo Maltempo, piogge intense nell’Anconetano: alcuni alberi caduti Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

