Italiani all’estero e modulo E104 editabile (pdf) (Di lunedì 3 agosto 2020) Per chi si trasferisce all’estero deve iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero). Un elenco dei soggetti Italiani che si sono stabiliti all’estero cancellando la residenza in Italia. L’AIRE è stata istituita nel 1990 con la legge 470/88 e il DPR 323/89 che regolamenta la burocrazia degli Italiani all’estero. Residente all’estero e modulo E104 Un lettore ci chiede: “Buongiorno, volevo sapere come faccio ad avere il modulo E104, perché ora vivo in Svezia da marzo 2020, e ho bisogno di un documento che afferma che non ricevo aiuti dal governo, però non riesco a contattare I’INPS. Avete un’idea ? Grazie e buona giornata. Sonia” Qui il ... Leggi su notizieora

