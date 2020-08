Investigatore privato e abuso legge 104 (Di lunedì 3 agosto 2020) La legge 104 consiste in una normativa italiana che consente ad alcune categorie di lavoratori di usufruire di giornate o ore di permesso retribuite dal lavoro, con la finalità di assistere dei familiari disabili. Si tratta di una norma importante ma, purtroppo, l’esperienza insegna che ci sono spesso abusi della legge 104. Parliamo in particolare dei dipendenti furbetti che approfittano dei permessi retribuiti ex legge 104 per fare tutt’altro che prendersi cura dei propri cari. La cronaca ci insegna tanti casi: c’è chi va al mare o comunque a rilassarsi, c’è chi semplicemente sta a casa senza recarsi dalla persona che dovrebbe essere assistita, chi svolge un secondo lavoro, chi ne approfitta per fare le proprie commissioni in maniera prelevante rispetto al dovere di ... Leggi su ildenaro

kujir8 : @_SarCaustic @fattoquotidiano @IlariaProietti LOL, che analisi!!! e' un investigatore privato Lei? e anche fosse? s… - hitoravbu : È una sera che ascolto ost di Sherlock mentre leggo Noragami, come minimo stasera sogno Yato investigatore privato… - GiusiMar : @Fiorentinanews La fiorentina, al posto del ds, c'ha un investigatore privato che segue tare e prova ad anticiparne le mosse! Che ridicoli - CallSherlockH : RT @John_HWatson221: @CallSherlockH Mi ritengo onorato, Sherlock. Non è da tutti risolvere casi affianco ad un rinomato sociopatico ed inve… - John_HWatson221 : @CallSherlockH Mi ritengo onorato, Sherlock. Non è da tutti risolvere casi affianco ad un rinomato sociopatico ed investigatore privato -

Ultime Notizie dalla rete : Investigatore privato Investigatore privato e abuso legge 104 Il Denaro Investigatore privato e abuso legge 104

La legge 104 consiste in una normativa italiana che consente ad alcune categorie di lavoratori di usufruire di giornate o ore di permesso retribuite dal lavoro, con la finalità di assistere dei famili ...

Hawaii Five 0 9/ Anticipazioni 2 agosto: Adam ritorna nella Yakuza?

Nella prima serata di oggi, domenica 2 agosto 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Hawaii Five 0 9 in prima Tv assoluta. Sarà il 22°, dal titolo “Mentori e allievi“. Prima di scoprire le antic ...

La legge 104 consiste in una normativa italiana che consente ad alcune categorie di lavoratori di usufruire di giornate o ore di permesso retribuite dal lavoro, con la finalità di assistere dei famili ...Nella prima serata di oggi, domenica 2 agosto 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Hawaii Five 0 9 in prima Tv assoluta. Sarà il 22°, dal titolo “Mentori e allievi“. Prima di scoprire le antic ...