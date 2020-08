In Premier arriva l’espulsione per colpo di tosse (volontario) (Di lunedì 3 agosto 2020) Magari sarà la Var a stabilire se il colpo di tosse è volontario, o solo un ingestibile e istintivo bisogno fisiologico improvviso. Fatto sta che dalla prossima stagione in Inghilterra potrebbe essere punito con l’espulsione. Il nuovo regolamento stilato dalla Football Association risente dell’epidemia da coronavirus e dei conseguenti protocolli così minuziosamente studiati dalle autorità per la ripresa dei campionati. Sky Sports segnala la nuova severità che sarà adottata dall’arbitro quando un giocatore “deliberatamente, e da distanza ravvicinata, tossisce in faccia ad un avversario o ad un ufficiale di gara”. La nuova sanzione rientrerà nella categoria di “uso di linguaggio e/o gesti offensivi”. Un po’ come lo sputo in Romania. Stando ai ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Premier arriva Napoli, il nome nuovo per la difesa arriva dalla Premier: c'è anche il Milan GonfiaLaRete Migranti in fuga dai centri di accoglienza. Conte: “Inflessibili con gli irregolari”

Fughe dai centri di accoglienza: continuano a scappare i migranti arrivati in Italia. Una cinquantina di tunisini hanno scavalcato la recinzione evadendo dalla tensostruttura di Porto Empedocle (Agrig ...

Germania-Cina, cosa c’è dietro la lite su Hong Kong

“La Cina non è solo vicina: è ovunque”, è una delle battute più gettonate di questi tempi a Berlino. E’ che le relazioni con Pechino hanno sempre di più tutte le caratteristiche del paradosso per il g ...

