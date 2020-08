Ieri Insigne ha provato a rassicurare Gattuso dicendogli che è pronto a rischiare contro il Barcellona (Di lunedì 3 agosto 2020) Lorenzo Insigne vuole a tutti i costi provare a scendere in campo, sabato, contro il Barcellona al Camp Nou. E non è detto che non ci riesca. La Gazzetta dello Sport racconta che il capitano Ieri è apparso più sereno. “Ieri mattina, il calciatore si è presentato al centro sportivo con il morale un tantino più su, soprattutto dopo aver condiviso con lo staff sanitario il report della notte. Al di là dell’ansia di sapere, il capitano ha comunque riposato e di buon mattino s’è messo in viaggio per raggiungere il centro. Lui, sotto lo sguardo attento dei fisioterapisti, ha pure iniziato le cure del caso“. E un certo ottimismo trapela anche dal centro sportivo. “In effetti, secondo quanto è trapelato da Castel Volturno, il ... Leggi su ilnapolista

napolista : Ieri Insigne ha provato a rassicurare Gattuso dicendogli che è pronto a rischiare contro il Barcellona Sulla Gazzet… - news24_napoli : Insigne ci crede! Ieri blitz e terapie a Castel Volturno, oggi gli esami… - napolista : CorSport: Cauto ottimismo per il recupero di Insigne. Il dolore dopo l’infortunio si è attenuato Questa mattina il… - news24_napoli : Gianni Improta: "Ieri il Napoli ha annichilito la Lazio, non… - NapoliOnly : #Mertens é lui il migliore di ieri! Segna tre gol in pratica, due assist e si prende il rigore. Cos'altro deve fare… -