Halo Infinite: 'Craig the Brute è la nuova mascotte di Xbox' (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo il gameplay reveal di Halo Infinite, probabilmente saprete che ogni fan di Halo sul pianeta ama Craig the Brute.Non conoscete Craig? Potete vederlo più in basso in un'immagine e... è la nuova mascotte ufficiale di Xbox!Poco dopo che la rete si è infatuata di Craig the Brute, un fan ha a chiesto a Phil Spencer la sua opinione sul personaggio. "Qual è la tua opinione su Craig?" ha chiesto un utente. Leggi altro... Leggi su eurogamer

