Giuseppe Conte paragona la mafia al Covid (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Presidente del Consiglio è in visita a Cerignola. Durante il suo intervento all’incontro dal titolo ‘Legalitour: percorsi di legalità, formazione ed orientamento nel sistema educativo nazionale di istruzione’ nella sala dell’Istituto Zingarelli Sacro Cuore del Comune in provincia di Foggia, Giuseppe Conte ha utilizzato un paragone per parlare della lotta alla criminalità organizzata nel nostro Paese: mafia come Covid. LEGGI ANCHE > Non è vero che Conte vuole bannare TikTok in Italia «Possiamo paragonare il virus alla mafia: anche la mafia si nasconde, è pervasiva, ha un impatto negativo nel nostro sistema economico e sociale, ci sono tante similitudini – ha detto ... Leggi su giornalettismo

VittorioSgarbi : #coronavirus A tutti i multati: fate ricorso. È stato un abuso di potere! - LegaSalvini : MATTEO SALVINI REPLICA A GIUSEPPE CONTE: 'GOVERNO COMPLICE DI SCAFISTI E VENDITORI DI MORTE' - Rinaldi_euro : Questa vince il premio del 1 agosto!!! Giuseppe Conte contro Matteo Salvini: 'Crea sfiducia, lavora contro interess… - TonyMarti : RT @MinervaMcGrani1: Giuseppe Conte fregato dai Benetton: il risarcimento per il Ponte Morandi lo deve pagare lo Stato - r0byb : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus A tutti i multati: fate ricorso. È stato un abuso di potere! -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Il Presidente Conte partecipa all'incontro LEGALITOUR a Cerignola Governo Conte incontra gli studenti a Cerignola: "Dobbiamo fare terra bruciata intorno alla mafia"

Il presidente del Consiglio e la ministra dell'Istruzione Azzolina nel foggiano partecipano all'incontro "LegaliTour: percorsi di legalità, formazione e orientamento nel sistema educativo nazionale di ...

Ponte di Genova, è il giorno dell'inaugurazione. Presenti Mattarella e Conte

(Teleborsa) - Una cerimonia molto sobria, nel rispetto della volontà dei familiari delle 43 vittime. Sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ai lavoratori che hanno demolito i ...

Il presidente del Consiglio e la ministra dell'Istruzione Azzolina nel foggiano partecipano all'incontro "LegaliTour: percorsi di legalità, formazione e orientamento nel sistema educativo nazionale di ...(Teleborsa) - Una cerimonia molto sobria, nel rispetto della volontà dei familiari delle 43 vittime. Sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ai lavoratori che hanno demolito i ...