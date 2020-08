Genova, a due anni dal crollo del ponte Morandi chiuse 134 imprese (Di lunedì 3 agosto 2020) L’extracosto sostenuto dai trasportatori è stato valutato in 420 milioni di euro. Ne hanno ottenuti 180. Il 3 agosto l’inaugurazione del viadotto Genova San Giorgio alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella Leggi su ilsole24ore

raffaellapaita : Serve un nuovo Decreto #Genova che indennizzi imprese e pendolari per i disagi delle code chilometriche nelle autos… - sicilia_mr : RT @FurlanAnnamaria: Domani il varo del nuovo #ponteGenova #SanGiorgio nel ricordo delle 43vite spezzate due anni fa per l’incuria dell’uom… - DavideTedesco74 : RT @giornalettismo: la cerimonia per il nuovo #pontedigenova, alla quale parteciperanno #Mattarella, #Conte e #RenzoPiano, inizierà nel tar… - atestaltasempre : RT @AndFranchini: #Pontedi lGenova Dopo due anni s'inaugura il Ponte. Soddisfatti ma amareggiati, sfollati e familiari delle vittime non ci… - giornalettismo : la cerimonia per il nuovo #pontedigenova, alla quale parteciperanno #Mattarella, #Conte e #RenzoPiano, inizierà nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova due Salvini, due giorni di campagna elettorale: a Genova incontro “on the beach” Genova24.it Traffico autostrade in tempo reale: bollino rosso/ 3 km di coda a Parma, esodo estivo

Altro aggiornamento in tempo reale sul traffico delle autostrade italiane. Nel momento in cui vi scriviamo, la situazione di maggiore criticità si registra sull’autostrada A1 Milano-Bologna, all’altez ...

Caos e code alla stazione di Milano "Vacanze prenotate, fateci partire"

Passata l’ora di pranzo della prima domenica d’agosto, alla Stazione Centrale di Milano le apparenze conservano l’aria sonnolenta che ci si aspetterebbe in una città dalla quale tutti sono partiti per ...

Altro aggiornamento in tempo reale sul traffico delle autostrade italiane. Nel momento in cui vi scriviamo, la situazione di maggiore criticità si registra sull’autostrada A1 Milano-Bologna, all’altez ...Passata l’ora di pranzo della prima domenica d’agosto, alla Stazione Centrale di Milano le apparenze conservano l’aria sonnolenta che ci si aspetterebbe in una città dalla quale tutti sono partiti per ...