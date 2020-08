Covid-19, tamponi in casa Lugano: nessun positivo (Di lunedì 3 agosto 2020) La società ne ha dato notizia con un comunicato. Esito negativo per tutti, incluso il presidente Vicky Mantegazza. Leggi su media.tio.ch

rtl1025 : ?? Continua la risalita dei contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumenta… - infoiteconomia : Covid: Msc Crociere riparte con tamponi per tutti - ilfaroonline : #Covid_19 a #Fregene, il Sindaco rassicura: “Al momento #tamponi tutti negativi” - bb91687509 : RT @LucaGattuso: I dati comunicati oggi dal Ministero della Salute 03/08/2020 12.474 positivi (+18) 200.589 guariti (+129) 734 ricoverati (… - infoitinterno : Covid, una positività a Terni su 261 tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tamponi

La donna era stata ricoverata in osservazione al Garibaldi Centro per via dei sintomi: il tampone ha confermato la negatività al virus E’ risultata negativa al test per il Covid-19 la hostess per la q ...(ANSA) - FIRENZE, 03 AGO - In Toscana salgono a 10.508 i casi di pazienti positivi al Coronavirus, 10 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 3 da attività di screening). E u ...