Conte: «Farò di tutto per rendere il progetto dell’Inter vincente. Zero contatti con la Juve» (Di lunedì 3 agosto 2020) Antonio Conte rompe il silenzio e parla all’ANSA smentendo i contatti con la Juve , rilanciando il suo futuro all’Inter Antonio Conte rompe il silenzio e affida all’ANSA la risposta a chi lo dava vicino alla Juve. Queste le parole del tecnico nerazzurro. REPUBBLICA – «In merito all’articolo uscito oggi su Repubblica.it smentisco categoricamente il fatto di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo “ma Sarri lo cacciano?” Querelerò chi ha scritto quest’articolo e il direttore responsabile della testata». INTER – «Ho sposato un progetto triennale con l’Inter e come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente e mi batterò con tutte le mie forze e con ... Leggi su calcionews24

