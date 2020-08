Charlize, mamma single di Jackson, che le ha detto: “Non sono un maschio” (Di lunedì 3 agosto 2020) Charlize come Angelina. La bellissima attrice sudafricana e l’ex di Brad Pitt, sono infatti accomunate dall’avere entrambe un figlio che ha intrapreso un percorso di “passaggio di genere“. Se nel caso della Jolie si tratta della prima figlia naturale, Shiloh, che ha scelto di farsi chiamare John e ha da poco iniziato una terapia ormonale per arrestare lo sviluppo femminile del proprio corpo, in quello della Theron si tratta del primogenito adottato, August. Che un giorno, quando aveva appena tre anni, come ha rivelato l’attrice nel 2019 Daily Mail, l’ha guardata negli occhi e le ha semplicemente detto: “No, non sono un maschio“. Da allora Charlize cerca in tutti modi di aiutarla nel suo percorso, chiedendo anche e soprattutto al mondo rispetto e ... Leggi su dilei

