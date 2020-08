Casa in fiamme, uomo si arrampica sul balcone e salva 4 bambini intrappolati (Di lunedì 3 agosto 2020) Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Isnello, un paesino delle Madonie, in Sicilia. Un uomo si è arrampicato su un balcone in una Casa in fiamme e così ha potuto salvare quattro bambini che erano rimasti intrappolati nell’incendio. Protagonista dell'acrobatico salvataggio è Nunzio Mogavero, un uomo di quarantanove anni che fa l’operaio forestale. A quanto ricostruito, Mogavero è intervenuto dopo aver sentito delle grida disperate provenienti da un appartamento del centro storico vicino a una chiesa dove si stava celebrando un funerale. Dopo l'intervento, il quarantanovenne è stato portato in ospedale per una ferita alla gamba. Secondo una prima ricostruzione, ... Leggi su howtodofor

Un incendio sviluppatosi per cause in corso di accertamento è divampato la scorsa notte a Montemaggiore Belsito (Pa) in un appartamento. Tanta la paura per i residenti dell’abitazione al terzo piano i ...

