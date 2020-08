Caos treni, ancora disagi per il distanziamento dei passeggeri. Ritardi fino a 80 minuti e corse soppresse: il vox tra i passeggeri (Di lunedì 3 agosto 2020) Alla stazione Termini di Roma sono ancora molti i disagi per i passeggeri a causa del ripristino del contingentamento dei posti sui treni ad alta velocità. “Ho un treno Italo, sto in ritardo di 80 minuti in questo momento. Vado a Reggio Calabria e ho preso il biglietto il 15 Luglio con il distanziamento sociale, sono immunodepressa quindi non potrei viaggiare altrimenti e sono stata avvisata stamattina alle 10 quando ero già in stazione che il treno era stato soppresso – spiega una passeggera – dobbiamo salire su un altro treno, sempre Italo, non ho neanche il posto assegnato. Quando salirò chiederò” continua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : +++Ieri a @Staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 1 (grazie a Carlo_bis) Caos treni, il governo fa e disfa, dice… - fattoquotidiano : Caos treni dopo l’ordinanza di Speranza, Italo cancella 8 convogli e attacca il governo. Trenitalia: “Cercheremo di… - petergomezblog : Caos treni dopo l’ordinanza di Speranza sul distanziamento tra i posti, Italo cancella 8 convogli e attacca il gove… - patriziafrezzat : RT @a_meluzzi: Google News - 'Quadro epidemiologico mutato'. Caos-treni, la De Micheli lo spiega così: altra inarrivabile figuraccia. Comin… - CavallottiMarco : RT @antoniopolito1: Ma con lo stato d’emergenza non avevano i poteri per evitare sto caos sui treni? -