Calciomercato Verona – Giornate decisive per Kumbulla (Di lunedì 3 agosto 2020) Archiviata la splendida stagione sportiva per l’Hellas Verona ora si può pensare tranquillamente alla sessione di Calciomercato. Dopo la conferma di mister Juric e l’addio del capitano Pazzini in casa Verona bisogna chiudere la trattativa Kumbulla per far entrare soldi freschi da utilizzare nella campagna acquisti così come confermato anche dal ds D’Amico. L’Inter, in vantaggio sulla concorrenza, spinge per chiudere il prima possibile la trattativa e la possibilità di inserimento della concorrenza sul giovane difensore albanese. Il ds dei gialloblu’ D’Amico: “Parliamo di un difensore con grandi qualità, sappiamo che ci sono molte squadre interessate anche se noi vorremmo provare a tenerlo”. Calciomercato ... Leggi su giornal

angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #Ufficiale #HellasVerona, #Silvestri rinnova fino al 2022? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - RaiSport : ?? #Silvestri prolunga col #Verona fino al 2022 Il portiere dell'#Hellas: 'Arrivare tra le prime 10 è stato incredi… - Torrenapoli1 : RT @BombeDiVlad: ?? #Ufficiale #HellasVerona, #Silvestri rinnova fino al 2022? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? #Ufficiale #HellasVerona, #Silvestri rinnova fino al 2022? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - BombeDiVlad : ?? #Ufficiale #HellasVerona, #Silvestri rinnova fino al 2022? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -