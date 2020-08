Calciomercato Inter, trovato l’accordo con il campione: resta a Milano (Di lunedì 3 agosto 2020) Calciomercato Inter, trovato l’accordo con il campione: resta a Milano. Dopo una lunga trattativa Marotta e Ausilio hanno strappato il sì per la prossima stagione Un periodo delicato in casa Inter dopo lo sfogo di Conte seguito alla vittoria in casa dell’Atalanta. Nell’ultima giornata di Serie A, il tecnico leccese si è voluto togliere dei … L'articolo Calciomercato Inter, trovato l’accordo con il campione: resta a Milano proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

FabrizioRomano : L’Inter acquista Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United ma non pagherà alcuna cifra di indennizzo… - DiMarzio : È fatta per @Alexis_Sanchez all’@Inter, risolti gli ultimi dettagli di poco fa: il @ManUtd non riceverà alcun inden… - DiMarzio : Il nuovo contratto di @Alexis_Sanchez con l’@Inter sarà di 7 milioni netti a stagione per tre anni @SkySport #calciomercato - edwardbode : RT @FabrizioRomano: L’Inter acquista Alexis Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United ma non pagherà alcuna cifra di indennizzo. Il… - MrChrisTheVoice : RT @DiMarzio: Il nuovo contratto di @Alexis_Sanchez con l’@Inter sarà di 7 milioni netti a stagione per tre anni @SkySport #calciomercato -