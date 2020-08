Bonus pagamenti Pos in arrivo per ristoranti, e non solo,. Come funziona lo sconto (Di lunedì 3 agosto 2020) Allo studio un decreto per sostenere i settori più colpiti dal Covid: ma non si potrà pagare in contanti. Fondo da 2-3 miliardi Leggi su quotidiano

repubblica : Decreto agosto, spinta da 2 miliardi ai consumi con un bonus per acquisti con pagamenti digitali - SkyTG24 : Dl agosto: si studia spinta ai consumi da 2 miliardi, bonus con pagamenti Pos. FOTO - fanpage : Arriva il bonus Pos: nel decreto di agosto sconti per chi riceve pagamenti con carte e bancomat - Paolo65497103 : RT @PaolinoNapolit7: bonus Pos: nel decreto di agosto sconti per chi riceve pagamenti con carte e bancomat ?? pagare con il Cash NON DEVE E… - PaolinoNapolit7 : bonus Pos: nel decreto di agosto sconti per chi riceve pagamenti con carte e bancomat ?? pagare con il Cash NON DEV… -