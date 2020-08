Atalanta, Gasperini: "Possiamo battere il PSG. Spero che Conte risolva i suoi problemi con l'Inter. Su Ilicic.." (Di lunedì 3 agosto 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai parlando dell'imminente impegno di Champions League contro il PSG, degli obiettivi societari in vista del futuro ma non solo. "Sogno di poter superare il turno e giocare una semifinale però siamo consapevoli della difficoltà con il PSG. Già essere ai quarti per noi è un grande traguardo, poi se andremo avanti penseremo al resto. Il PSG è una squadra di grande talento, tra le candidate alla... Leggi su 90min

