Adele come Beyoncé: la foto virale fa impazzire i fan (Di lunedì 3 agosto 2020) Capelli biondissimi e mossi, un fisico asciutto con ben 44 chili in meno: così Adele ha reso omaggio ad un suo grande mito, Beyoncé, con una foto subito diventata virale sui social. La star della musica non è un’assidua frequentatrice dei social, ma quando lo fa riesce a catalizzare come pochi altri l’attenzione del pubblico di tutto il mondo. Nello scatto, che in poco tempo ha raggiunto ben 4 milioni di like, l’artista ha omaggiato quella che per lei è un’icona ineguagliabile: Beyoncé. La cantante americana ha da poco pubblicato il suo nuovo visual album “Black Is King”, basato sulla colonna sonora di “The Lion King: The Gift”. Un’uscita che non è passata inosservata per Adele, la quale ha voluto omaggiare ... Leggi su tpi

