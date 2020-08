Urla ‘terrone di merda a Gattuso, il fisioterapista della Lazio si scusa: “ho avuto un comportamento inopportuno” (Di domenica 2 agosto 2020) Le sue parole avevano fatto infuriare Gattuso, apostrofato con il vergognoso epiteto ‘terrone di merda’ da parte del fisioterapista della Lazio nel secondo tempo del match tra il Napoli e i biancocelesti. Foto Getty / Emilio AndreoliParole di cui oggi Alex Maggi si è scusato, rivolgendosi direttamente all’allenatore calabrese degli azzurri: “nei miei tanti anni di professione, non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, sono una persona rispettosa e la mia storia professionale lo racconta. Ieri sera, in occasione della gara contro il Napoli, mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo me ne scuso profondamente con tutti e in particolare con il mister ... Leggi su sportfair

