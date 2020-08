The Blacklist la sesta stagione in chiaro su Rai 2, le anticipazioni degli episodi del 3 e 4 agosto in seconda serata (Di lunedì 3 agosto 2020) The Blacklist su Rai 2 in seconda serata la sesta stagione, gli episodi del 3 e 4 agosto A oltre un anno di distanza rispetto alla messa in onda in Italia, arriva in chiaro in seconda/terza serata la sesta stagione di The Blacklist. La serie vede come protagonista indiscusso Raymond “Red” Reddington (James Spader) insieme a Elizabeth Keen (Megan Boone). A loro, in questa sesta stagione, si aggiungono due guest-star: Christopher Lambert famoso per aver vestito i panni di Connor MacLeod in Highlander al fianco di Sean Connery e Kenneth Tigar (House of Cards, The Man in the High Castle). La serie è ... Leggi su dituttounpop

SerenaPic_ : Io: voglio guardare The Gifted, Blacklist e The Shipper La mia connessione: Ahahahahah no, non puoi - TheAngloItalian : @piangopertutto Serial killer/FBI/mondo del crimine e back stories di livello eccelso lungo tutta la durata della s… - rocha_illy : terminei the blacklist e outer banks agora falta merli e designated survivor ???? - singtoxygen : @jinstickers SIIIIIIIIISNNDNE allora io di lui ho visto blacklist e the shipper (la prossima settimana esce l'ulti… - delena_86 : RT @CinespazioBlog: La sesta stagione di #theblacklist arriva per la prima volta in chiaro su #rai2 dal prossimo 3 Agosto... -

Ultime Notizie dalla rete : The Blacklist The Blacklist la sesta stagione in chiaro su Rai 2, le anticipazioni degli episodi del 3 e 4 agosto in seconda serata Dituttounpop Blacklist, whitelist, master, slave: anche Apple rimpiazza i termini discriminatori dallo stile di programmazione

Anche Apple si sta adoperando per eliminare l'uso, tra l'ecosistema software e la community degli sviluppatori, di tutti i termini che possano essere ritenuti discriminatori, facendo seguito ad un'ini ...

Anche Apple si sta adoperando per eliminare l'uso, tra l'ecosistema software e la community degli sviluppatori, di tutti i termini che possano essere ritenuti discriminatori, facendo seguito ad un'ini ...