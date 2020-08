Squalo bianco attacca la loro barca: padre e figlio riprendono tutta la scena, si salvano così (Di domenica 2 agosto 2020) Stavano filmando una colonia di foche attorno a Barrenjoey Island 10 km al largo della costa di Low Head, nel nord della Tasmania quando all’improvviso uno Squalo bianco è comparso tra le onde e ha attaccato la loro barca. Momenti di puro terrore, che Sean Vinar e il figlio James hanno immortalato nelle immagini che stavano girando. Il video è stato poi pubblicato su YouTube ed è diventato virale: si vede il grande predatore che prima azzanna l’imbarcazione e poi la colpisce con la coda. Solo la prontezza del genitore nell’attivare il motore e lanciare l’imbarcazione a tutto gas lontano dallo Squalo ha evitato il peggio. L'articolo Squalo bianco ... Leggi su ilfattoquotidiano

Lautaresque : I più temibili predatori sulla terra: - Il leone africano - il coccodrillo estuarino - il grande squalo bianco - i… - LaPresse_news : Tasmania: squalo bianco attacca piccola barca, padre e figlio salvi per miracolo - ddochimin95 : @sunfIowerhc e-ew OKAY NON LUI, LUI SE NE STA FUORI MA PARLIAMO DELLO SQUALO BIANCO PLS ?? MY BABY - ilmeteoit : #CRONACA #DIRETTA #VIDEO: #TASMANIA, #Gigantesco #SQUALO #BIANCO #Attacca una #BARCA con #Padre e #Figlio. Ecco le… - FonteUfficiale : Padre e figlio stavano navigando attorno a un'isola quando la loro barca è stata attaccata Il video: -

Ultime Notizie dalla rete : Squalo bianco CRONACA DIRETTA VIDEO: TASMANIA, Gigantesco SQUALO BIANCO Attacca una BARCA con Padre e Figlio. Ecco le IMMAGINI iLMeteo.it Tasmania: squalo bianco attacca piccola barca, padre e figlio salvi per miracolo

(LaPresse) Stavano filmando una colonia di foche attorno a Barrenjoey Island 10 km al largo della costa di Low Head, nel nord della Tasmania quando la loro piccola barca è stata attaccata da uno squal ...

Padre e figlio attaccati da un enorme squalo bianco

Sean Vinar e il figlio James hanno filmato il 29 luglio il momento in cui un grande squalo bianco ha attaccato la loro barca lunga 5,7 mt al largo di Barrenjoey, in Tasmania. I due, evidenzia Giovanni ...

(LaPresse) Stavano filmando una colonia di foche attorno a Barrenjoey Island 10 km al largo della costa di Low Head, nel nord della Tasmania quando la loro piccola barca è stata attaccata da uno squal ...Sean Vinar e il figlio James hanno filmato il 29 luglio il momento in cui un grande squalo bianco ha attaccato la loro barca lunga 5,7 mt al largo di Barrenjoey, in Tasmania. I due, evidenzia Giovanni ...