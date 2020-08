Sondaggi, Openmedia della settimana: Lega giù al 24,5%, il Pd a 4 punti di distanza (Di domenica 2 agosto 2020) settimana dal 26/7 all’1 /8/2020. Comincia male anche il mese di agosto per la Lega, stando ai Sondaggi della settimana. Perde mezzo punto e scende al 24,5%, quasi 13 punti in meno rispetto al 37% raggiunto nello stesso mese nel 2019 (prima della crisi di governo). Il massimo attribuitogli in questi giorni è il 26,3% di Swg, il minimo il 22,7% di Ixè. Si riduce quindi il vantaggio sul secondo partito, il Pd che, in versione sleepy, continua a mantenere il suo elettorato. Questa settimana è infatti stabile al 20,5%. Perde qualcosa il M5S che cala al 16% netto dopo l’exploit della scorsa settimana dovuto principalmente ai dati di Ipsos. Rimane comunque una ... Leggi su open.online

