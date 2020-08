Politano prumosso! Trasette e ppoco doppo mettette ‘a firma sott’ô tre a uno (Di domenica 2 agosto 2020) NAPOLI – LAZIO (1.8.20) 3 A 1 ‘A VEDETTE ACCUSSÍ Tutto a pposto guagliú! Ajeressera ô san Paolo contro a cchilli pappavalle d’’a scuatra ‘e Inzaghi se cunchiudette ‘stu campiunato pazzuotteco ca nun ce à ditto niente ‘e nuovo e nce à cunfermato ca chi tene cchiú porvera spara e ll’ate sentono ‘e bbòtte! ‘E bbuono sulo ca ajeressera ‘o Napule affuzzaje (vinse) levannose ‘a faccia ‘e pacchere pigliate a ll’addabba (andata) a Rroma quanno ‘a Lazzio s’arrubbaje ‘e tre ppunte dint’a ll’urdemi minute cu Immobile ca levaje palla a Ppastacrisciuta cu ‘nu carí (fallo) mettennola dinto senza ca ll’ucummo (arbitro) dicesse niente! Chella d’ajere fove pure ‘a mubbara (partita) ‘e ... Leggi su ilnapolista

