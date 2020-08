Piotta pubblica l’album “L’Ottavo Re” (Di domenica 2 agosto 2020) Piotta, con “L’Ottavo Re” rivive la golden age del rap italiano dei ’90: il nuovo album disponibile negli store digitali e in vinile tiratura limitate L’Ottavo Re (from 90’s archives) è il titolo del nuovo album di Piotta, negli store digitali e in vinile tiratura limitate pubblicato da La Grande Onda e Aldebaran Records. Il richiamo della golden age del rap italiano si… L'articolo Piotta pubblica l’album “L’Ottavo Re” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Piotta pubblica

Corriere Nazionale

Il Piotta de' 'L'Ottavo Re' dunque è quello pre 'Supercafone', in un momento storico in cui il rap si sa solo quello che non è: non è un lavoro, non è in classifica, non esiste nei cuori e nelle ...Arriva negli store digitali e in vinile L’Ottavo Re (from 90’s archives), direttamente dal Piotta e pubblicato da La Grande Onda e Aldebaran Records. Il richiamo della golden age del rap italiano si c ...