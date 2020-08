Pierluigi Diaco a “Io e Te”, dice ciò che pensa della sua storia d’amore, il pubblico in studio lo ascolta in silenzio (Di domenica 2 agosto 2020) Pierluigi Diaco, ormai è assodato, è una persona molto vera che non ama nascondersi e non usa mezze parole, va dritto al punto ed è schietto e diretto. Questo modo d fare o piace molto o non piace affatto. E così come viene molto seguito dal pubblico da casa che lo sta premiando con ascolti incredibili, viene e anche molto attaccato dal web, tanto da fargli decidere di sparire dai social. Pierluigi Diaco fa una dichiarazione d’amore in diretta Pierluigi Diaco , padrone di casa di “Io e te” fortunatissima trasmissione pomeridiana di Rai 1 che andrà in onda fino al 4 settembre, ospita in studio molti personaggi famosi con i quali si intrattiene in amabili chiacchierate. Venerdì è ... Leggi su baritalianews

blogtivvu : Pierluigi Diaco e la dolce dedica al marito Alessio Orsingher: 'Con lui una vita piena d’amore!'. ??? ? Le sue paro… - blogtivvu : Quella dedica al marito Alessio Orsingher: “Una vita piena d’amore”, Pierluigi Diaco al miele - Sweet_Anemone : RT @ADFeminist: 'L’eros di #KatiaRicciarelli è insuperabile. Lei verrà anche stuprata a 90-100 anni. È intatta.” È accaduto in #Rai, a dirl… - ClaudiaStorai : Pierluigi Diaco spiazza tutti, dichiarazione d'amore a Io e te: «Voglio condividere la vita con te...» - LaMammaN1 : -