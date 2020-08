‘Per non dimenticare’, da Poste francobollo per i 40 anni della strage del 2 agosto (Di domenica 2 agosto 2020) ROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 2 agosto 2020, viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla Strage di Bologna, nel 40° anniversario, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10 euro. Tiratura: quattrocentomila esemplari.Foglio da quarantacinque esemplari. Leggi su dire

