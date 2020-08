Napoli-Lazio, Gattuso inferocito: “Adesso dimmelo in faccia terrone di merda” (VIDEO) (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Finisce tra le tensioni il campionato del Napoli. Protagonista, in negativo, Adriano Bianchini collaboratore del preparatore atletico della Lazio che ha fine gara attacca con parole poco lusinghiere il tecnico azzurro Gennaro Gattuso. Il mister calabrese, già innervosito dalle tensioni del match, non si chiama fuori dalle polemiche replicando con un secco “Adesso me lo devi dire in faccia terrone di merda” verso il collaboratore di Simone Inzaghi, il tutto in diretta televisiva. Nel giorno in cui il bomber di Torre Annunziata, Ciro Immobile, eguaglia il record di marcature di Higuain nel campionato di Serie A (36 reti), si registrano così nuovamente insulti a sfondo razzista contro i meridionali. Nel post partita ... Leggi su anteprima24

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliLazio ?? - tancredipalmeri : Serie A final table: 1. Juventus 83 2. Inter 82 3. Atalanta 78 4. Lazio 78 5. Roma 70 6. Milan 66 7. Napoli 62 - Gazzetta_it : La Lazio ne becca 3 a Napoli e chiude quarta. Ma sorride #Immobile: 36 reti come #Higuain! #NapoliLazio 3-1 - Luckload : @FlickerXStill @aurora_sslazio_ @RobertoMdv65 @AweSimo8 Inutile abbassarsi al livello di chi crede che la Lazio non… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE UMORISTICHE - Napoli-Lazio, la partita vista da un tifoso azzurro -