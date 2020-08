"Morto tra atroci sofferenze, da quel momento è cambiato tutto": la straziante confessione di Beppe Convertini (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di toccanti confessioni per Beppe Convertini, conduttore insieme ad Anna Falchi di C'è tempo per..., il programma del mattino in onda su Rai 1 fino al prossimo 4 settembre. Convertini parla della sua famiglia, dell'amore che prova per la Puglia. E poi racconta come il legame con i suoi cari sia diventato ancor più forte e viscerale dopo la morte di suo padre, che se ne andò quando il figlio aveva soltanto 17 anni. A TvMia, Convertini ha raccontato: "Sono cresciuto in una famiglia bellissima circondato d'amore, poi purtroppo mio padre si è ammalato di tumore ed è Morto tra atroci sofferenze. E da quel momento ovviamente tutto ... Leggi su liberoquotidiano

E’ il 215° giorno dell’anno, 32ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 151 giorni. Strage della stazione di Bologna: Alle 10,25 del 2 agosto 1980, una bomba esplose nella stazione di Bologna, uccidend ...

Morto Wilford Brimley, l’attore coi mustacchi reso celebre da «Cocoon»

È morto Wilford Brimley, l’attore dai celebri mustacchi apparso sul grande schermo, in serie e spot televisivi. Aveva 85 anni. Il decesso risale a sabato 1 agosto, nell’ospedale a St. George, nello Ut ...

