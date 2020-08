Messina, precario e stagionale. Morto a 67 anni un forestale mentre tentata di spegnere un incendio (Di domenica 2 agosto 2020) Paolo Todaro aveva 67 anni ed era un operaio forestale precario e stagionale. È Morto ieri a San Filippo Superiore (Messina) dopo essere caduto in un dirupo mentre tentava di spegnere un incendio. L’uomo era alla guida di autobotte e ha imboccato una strada sterrata per arrivare dove c’era il fronte più esteso delle fiamme. La strada, secondo la prima ipotesi dei carabinieri, ha cominciato a cedere. Todaro è riuscito a saltare fuori, ma è stato travolto dal mezzo che ha proseguito la sua corsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ci sono volute ore per recuperare il cadavere. La procura, che ha aperto un’inchiesta, ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e ... Leggi su ilfattoquotidiano

