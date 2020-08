Messico, Auriga porta l’e-banking italiano in Centro America (Di domenica 2 agosto 2020) Auriga, software house italiana che vende soluzioni per la banca multicanale, apre due nuove sedi in Spagna e in Messico. Auriga Iberia e Auriga LatinAmérica hanno il compito di espandere il mercato di Auriga ad un numero sempre maggiore e differenziato di clienti, consolidando la presenza dell’azienda all’estero. Inoltre, le due nuove sedi porteranno avanti l’integrazione nel portfolio Auriga della soluzione di cybersecurity “Lookwise Device Manager” (Ldm), piattaforma e business unit acquisita dalla spagnola S21sec. A seguito di questa espansione l’azienda oggi conta complessivamente circa 400 dipendenti. “Queste aperture – ha detto il ceo di Auriga, Vincenzo Fiore – sono in linea con gli investimenti in ... Leggi su ildenaro

Messico, Auriga porta l'e-banking italiano in Centro America

