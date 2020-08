Mangia pane alla mensa: ma al primo morso si trova in bocca un… (Di domenica 2 agosto 2020) Poteva finire in tragedia la storia di una bambina che Mangiando il pane della mensa si è ritrovata in bocca qualcosa di assurdo. Il fatto si è verificato qualche tempo fa presso una scuola elementare di Genova, dove un’alunna stava rischiando di ingerire qualcosa di assolutamente pericoloso. Durante il pranzo scolastico, i genitori della commissione mensa e i rappresentanti del Comune e del Municipio Centro Est stavano effettuando un controllo sulla qualità della ristorazione; ed è in quella occasione che, casualmente si è sviluppata la vicenda. La Commissione mensa ha immediatamente convocato i Carabinieri e Asl; l’intento era quello di denunciare la presenza del corpo sospetto e pericoloso ... Leggi su velvetgossip

GmTafalia66 : @adrianobusolin Sono dei mangia pane a tradimento (gli esponenti Dem più di tutti)ma è solo questione di tempo, la pagheranno. - yoongisracha : Perché registrano the gifted così presto che mio figlio Gun era alla guida già alle 5 del mattino?? E mia figlia po… - paulmoscowix : #Ausilioout quello vero. Maledetto mangia pane a tradimento -

Ultime Notizie dalla rete : Mangia pane Napoli. Il pane dei pezzenti, una tradizione che cela un profondo significato, ben compreso da Totò (di A. Di Fiore) Farodiroma Perdere peso con la dieta della salute: menù facile settimanale

Roma - Perdere peso con la dieta della salute è semplice. Per dieta della salute si intende la dieta Mediterranea. Da sempre è la dieta più consigliata da medici e nutrizionisti per i benefici che ne ...

Bollettino dell’Unità Pastorale di Carpineti

MEDITAZIONE DOMENICALE. L’amore di Dio, il pane che sazia ogni vivente. La liturgia della Parola di questa domenica invita a riflettere sul tema dell’abbondanza e della gratuità. La prima lettura, tra ...

