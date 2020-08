Jasmine Carrisi perde le staffe in pubblico, la rabbia della figlia di Al Bano: “Ma chi ca**o…” (Di domenica 2 agosto 2020) Jasmine Carrisi e il successo per il suo brano rap ‘Ego’ Buon sangue non mente. La quintogenita di Al Bano, ovvero la bellissima Jasmine ha deciso di seguire le orme del padre. Nello specifico la 19enne da poco ha debuttato nel mondo della musica col suo primo singolo intitolato ‘Ego’. Tuttavia lo stile della secondogenita di Loredana Lecciso è totalmente differente dal cantautore di Cellino San Marco. Infatti il testo interamente scritto dalla ragazza è rapper. Nonostante non vada d’accordo con questo stile, il Maestro salentino ha sempre incoraggiato la figlia a credere alle sue potenzialità e andare avanti dritta per la sua strada. Una canzone che in pochissimo tempo ha ottenuto un grande successo nelle varie ... Leggi su kontrokultura

ValentinaKermit : Qui per dirvi che Carrisi non è più solo una tenuta vinicola ma anche una casa di produzione (AC Production). Il pr… - zazoomblog : Jasmine Carrisi rivela dettagli intimi sul Al Bano e Loredana Lecciso - #Jasmine #Carrisi #rivela #dettagli - Notiziedi_it : Jasmine Carrisi segue le orme di papà Albano e pubblica il primo singolo - Novella_2000 : Jasmine Carrisi segue le orme di papà Albano e pubblica il primo singolo - zazoomblog : Jasmine Carrisi rivela dettagli intimi dei genitori Al Bano e Loredana - #Jasmine #Carrisi #rivela #dettagli -