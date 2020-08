Genoa-Verona (2 agosto ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 2 agosto 2020) A Marassi un finale di stagione che i tifosi rossoblu speravano di evitare, ma che si è reso inevitabile dopo la per certi versi inspiegabile sconfitta contro il Sassuolo e la vittoria del Lecce sul campo dell’Udinese. Adesso il Genoa ha un solo punto di vantaggio sui pugliesi e questo significa che per rimanere in … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

