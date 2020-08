Formula 1, Sainz: “Non mi aspettavo di forare, perdere dodici punti ci complica la stagione” (Di domenica 2 agosto 2020) “Sapevamo che con la gomma dura ci fosse uno stint difficile perché c’erano tanti giri da fare. Ho gestito le gomme poi con Ricciardo dietro ho iniziato a spingere di più e nel finale ho avuto un po’ di vibrazioni ma non mi aspettavo di forare“. Lo ha detto Carlos Sainz al termine del Gran Premio di Gran Bretagna dopo la foratura nel finale di gara che non gli ha permesso di chiudere al quarto posto. “Dopo aver visto la foratura di Bottas la nostra gomma sembrava normale, difficile dire cosa sia successo – ha aggiunto lo spagnolo della McLaren ai microfoni di Sky Sport F1 -. dodici punti nella F1 sono davvero tanti e non prenderli ci complica la stagione. Abbiamo perso già tanti punti in queste prime gare e ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Formula1, le dichiarazioni di Carlos #Sainz al termine del #BritishGP - FormulaPassion : #F1: la classifica piloti dopo il #BritishGP - realferrarista : RT @FormulaPassion: #Norris spera di riprendere la #Ferrari di #Leclerc sul passo gara nel #BritishGP #F1 #McLaren #Sainz - thelastcornerit : McLaren, Norris: “Dobbiamo capitalizzare” Sainz: “Ho commesso degli errori” - FormulaPassion : #Norris spera di riprendere la #Ferrari di #Leclerc sul passo gara nel #BritishGP #F1 #McLaren #Sainz -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Sainz F1, Sainz: "Il 2022, con le nuove regole, può essere un'opportunità per la Ferrari". VIDEO Sky Sport Gp Gran Bretagna, Lewis Hamilton è leggenda: vince letteralmente su tre ruote. Leclerc, podio fortunato

Se Lewis Hamilton vince anche con tre ruote. E non è un modo di dire ma la esatta descrizione di quanto avvenuto al Gran Premio di Silverstone, gara di casa in Gran Bretagna. GP noioso, con qualche in ...

LIVE F1, DIRETTA GP Gran Bretagna: Leclerc, podio da urlo! Hamilton vince con gomme spappolate!

16.52 Vettel, anonimo per tutta la gara, chiude 10°, portando a casa un punto. 16.49 Fantastico ed insperato terzo posto per Charles Leclerc. Una gara solida, senza alcuna sbavatura, premiata poi dal ...

Se Lewis Hamilton vince anche con tre ruote. E non è un modo di dire ma la esatta descrizione di quanto avvenuto al Gran Premio di Silverstone, gara di casa in Gran Bretagna. GP noioso, con qualche in ...16.52 Vettel, anonimo per tutta la gara, chiude 10°, portando a casa un punto. 16.49 Fantastico ed insperato terzo posto per Charles Leclerc. Una gara solida, senza alcuna sbavatura, premiata poi dal ...