F1 Gp Gran Bretagna, Vettel: “Risultato scarso, la macchina era difficile da guidare” (Di domenica 2 agosto 2020) “Il risultato di oggi è molto scarso, la macchina era estremamente difficile da guidare. Non avevo fiducia e non so perché: se fatico per così tanti giri dall’inizio alla fine significa che c’è qualcosa che non va”. Così Sebastian Vettel sul decimo posto conquistato al termine di un complicato Gran Premio di Gran Bretagna. “Chi mi stava vicino era più veloce di me e io avevo difficoltà nel rimanere in pista – ha aggiunto il tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1 -. Non potevo mai attaccare, la macchina non me lo consentiva e dobbiamo capire il perché. Su entrambe le macchine gli assetti oggi erano piuttosto simili, non c’era un punto in cui ... Leggi su sportface

