Due bagnini positivi al Coronavirus: a Sabaudia chiudono due stabilimenti (Di domenica 2 agosto 2020) Due stabilimenti sul lungomare di Sabaudia sono stati temporaneamente chiusi dopo che due bagnini sono risultati positivi ai test Covid. Al momento risulta contagiata anche una ragazza che frequenta una palestra: anche in questo caso, in via precauzionale, la struttura è stata chiusa. Non è il primo caso di questo tipo nella località balneare in provincia di Latina. Nel frattempo a Roma sono state sospese le attività in un centro estivo per la presenza di due persone che sono entrate in contatto con quello che è un nuovo piccolo cluster di contagi. LEGGI ANCHE > Aumentano i contagi in Australia: coprifuoco a Melbourne e stato di emergenza nello Stato di Victoria I due bagnini di Sabaudia lavorano al Gabbiano e al Lido Azzurro. ... Leggi su giornalettismo

