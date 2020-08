Crew Dragon SpaceX, gli astronauti Usa stanno tornando sulla Terra: splashdown dopo 45 anni Diretta Tv Che cosa vedono Bob e Doug (Di domenica 2 agosto 2020) 45 years ago today: Apollo-Soyuz Test Project splashdown, the last Apollo flight. August 2, 2020: Crew Dragon Endeavour splashdown, the first Crewed water landing in 45 years. History in the making. -... Leggi su ilgazzettino

Agenzia_Ansa : La @SpaceX #CrewDragon si è sganciata dall'#Iss e si avvia al rientro sulla #Terra. L'ammaraggio è previsto per que… - Link4Universe : @EliaCinti beh una relativamente all'altra si muovono molto piano. La Crew Dragon si muove a 1 m / s quando si allontana da li - EliaCinti : @Link4Universe Adrian ma stavo pensando ad una cosa ... La ISS va ad una velocità molto elevata , e la crew dragon… - betsparco : RT @Link4Universe: Per la prima volta questa sera alle 20:48(circa) vedremo lo splashdown della Crew Dragon con equipaggio! Lo splashdown a… - ERecensioni : CREW DRAGON VERSO TERRA -