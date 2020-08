Coronavirus: Lombardia, ‘nostra ordinanza in linea con altre regioni del Nord’ (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 ago. (Adnkronos) – “I cittadini hanno bisogno di certezze e non di assistere a liti tra ministri che generano norme contraddittorie. Le decisioni assunte dalla Regione Lombardia sono in linea con i risultati dei dati sanitari lombardi delle ultime settimane. E sono in linea con quanto stabilito dalle regioni confinanti, che ben prima della Lombardia hanno consentito l’aumento della capienza dei mezzi pubblici”. E’ quanto afferma l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, sull’ordinanza che supera il distanziamento sui mezzi pubblici.“Sorprende, quindi, che le forze di Governo contestino la nostra ordinanza ma non abbiano fatto ... Leggi su calcioweb.eu

fanpage : #Covid_19 Aumentano i casi in Lombardia - Agenzia_Ansa : #coronavirus Casi in calo in 24 ore, 239 nuovi positivi. Otto le vittime, ieri erano state 5, e sono tutte in Lomba… - RegLombardia : #LNews Oggi si registrano 110 guariti e dimessi in più e nessun contagio a Lecco. Approfondimenti su ->… - M5SGiorgio : RT @serebellardinel: #Conte ai minimi sospetti proroga lo #statodiemergenza!In #Lombardia dove fanno come pare a loro,fanno togliere le #ma… - TerrinoniL : Coronavirus, in Lombardia 8 morti e 38 nuovi casi -