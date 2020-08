Bologna – Torino – I precedenti: granata senza successi dal 2016 (Di domenica 2 agosto 2020) Bologna – Torino si affrontano questa sera alle ore 20:45 per l’ultima giornata di Serie A. Questo sarà il 63° incontro a Bologna tra le due squadre con i padroni in netto vantaggio, infatti il Bologna ha ottenuto 34 vittorie, i pareggi sono stati 16, mentre le vittorie dei granata sono state 12. L’ultimo successo del Torino a Bologna L’ultimo successo del Torino al Dall’Ara risale al 16 aprile 2016, in occasione della 33a giornata del campionato di Serie A 2015/2016. Quel pomeriggio in palio c’erano importanti punti salvezza e la gara fu decisa da un rigore trasformato da Belotti al 93′, regalando lo 0-1 ai granata. L’ultimo match al ... Leggi su giornal

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Cagliari 2-0 Juventus Fiorentina 4-0 Bologna Torino 2-3 Roma - iama_kiwi : RT @svnflowerhl: harry a bologna e torino se ne esce con “UE RAGA ALLORA VI SONO MANCATO?” - gazzettaGranata : A Bologna cala il sipario sulla mesta stagione del Torino e sul futuro ci sono tanti punti interrogativi #TorinoFC… - gazzettaGranata : Corriere di Bologna verso il match con il Torino: “Ultima sfida rossoblù” #TorinoFC #FVCG #SFT -