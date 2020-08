“Vaccino gratis per tutti a ottobre”: in Russia aumentano i casi di coronavirus e il governo promette un piano in tempi record (Di sabato 1 agosto 2020) Una vaccinazione di massa che comincerà già a ottobre. In Russia i casi di coronavirus continuano a crescere velocemente e il governo corre ai ripari promettendo un vaccino gratis per tutti che sarà pronto entro l’autunno. L’annuncio arriva direttamente il ministro della Salute, Mikhail Murashko: “Il nostro piano prevede che il costo del vaccino sarà coperto dal bilancio“, ha spiegato a Interfax, aggiungendo che i primi ad essere vaccinati saranno medici e insegnanti. In Russia nelle ultime 24 ore sono 5.462 le persone risultate positive al Covid-19. Sono invece 95 le vittime nelle ultime 24 ore Numeri di fronte ai quali Mosca reagisce annunciando un piano per il ... Leggi su ilfattoquotidiano

