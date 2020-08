Uno smartphone e una profonda poetica: questo è Mirko Alivernini ne “L’alba del mai giorno” con Enio Drovandi (Di sabato 1 agosto 2020) Mirko Alivernini continua a perseguire con successo la sua metodologia di lavoro, attraverso una tecnologia a doppia intelligenza artificiale. “L’alba del mai giorno” è il nuovo film breve, prodotto dallo stesso Alivernini con Enio Drovandi e Gino Usai; un’opera in cui, attraverso l’interpretazione di uno straordinario Enio Drovandi, viene raccontata una storia di introspezione sul dopo Covid – 19. Il film breve, girato interamente con uno smartphone, è una riflessione sull’essere umano e su come affronti i suoi giorni, in una dimensione estranea al suo conoscibile. “Nell’opera vi è poesia; in questa regia ho trovato degli affreschi molto rinascimentali” queste le parole ... Leggi su romadailynews

CeotechI : RT @CeotechI: Il brand OnePlus è sempre stato noto per smartphone top di gamma ma accessibili... - #oneplusnordar #oneplus #newbeginnings… - infoitscienza : Redmi Watch arriverà il 14 agosto insieme a uno smartphone? - Dustin_D_Grim : @angio_porfirio @salutale @nzingaretti Tutte queste domande sono ottime. Però con venti secondi su Google rispondi… - Belubet : RT @trimonerosso: Per uno smartphone mi consigliate iPhone, huawei, Samsung o altre marche? Non bado alla firma ma alla funzionalità e al p… - trimonerosso : Per uno smartphone mi consigliate iPhone, huawei, Samsung o altre marche? Non bado alla firma ma alla funzionalità… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno smartphone Redmi Watch arriverà il 14 agosto insieme a uno smartphone? Tom's Hardware Italia Fino al 30% di sconto sui prodotto Tado su Amazon

Dopo avervi proposto quelle che sono le ottime offerte giornaliere di Amazon, vi segnaliamo che sul portale sono disponibili anche numerose promozioni dedicate interamente ai prodotti a marchio Tado, ...

Google Pixel 4a deve ancora uscire, ma i leak sono già su Pixel 5a

La presentazione di Google Pixel 4a è ormai imminente, ma il mondo della tecnologia è "strano", lo sappiamo, e stanno già iniziando a trapelare i primi leak legati al suo successore, ovvero Google Pix ...

Dopo avervi proposto quelle che sono le ottime offerte giornaliere di Amazon, vi segnaliamo che sul portale sono disponibili anche numerose promozioni dedicate interamente ai prodotti a marchio Tado, ...La presentazione di Google Pixel 4a è ormai imminente, ma il mondo della tecnologia è "strano", lo sappiamo, e stanno già iniziando a trapelare i primi leak legati al suo successore, ovvero Google Pix ...