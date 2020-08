Traffico Roma del 01-08-2020 ore 09:30 (Di sabato 1 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in studio Massimo Vischi aumenta il Traffico sulle principali strade che portano al litorale già trafficate la Cristoforo Colombo e la Pontina è sulla Pontina si incontrano code trailer Raccordo Anulare e Castel di Decima direzione Pomezia difficoltà anche per chi si trova sulla carreggiata interna del raccordo anulare e deve entrare sulla Pontina stanno formando code a partire dalla Ardeatina code anche sulla diramazione Roma Sud a seguito di un incidente tra la barriera e Monte Porzio verso la Roma Napoli a seguire che è sulla Roma Napoli in carreggiata Sud trova coda per Traffico dello svincolo di immissione fino a Colleferro verso Napoli in città il Traffico al momento risulta scorrevole ... Leggi su romadailynews

DrCaleria : RT @MarsellaLuca: Immigrato clandestino ad #Ostia strafatto si sdraia per strada e blocca il traffico dopo una rissa. Accade davanti all'ex… - Piggi95 : RT @MarsellaLuca: Immigrato clandestino ad #Ostia strafatto si sdraia per strada e blocca il traffico dopo una rissa. Accade davanti all'ex… - leonDuuxx : RT @MarsellaLuca: Immigrato clandestino ad #Ostia strafatto si sdraia per strada e blocca il traffico dopo una rissa. Accade davanti all'ex… - CpiMaci : RT @MarsellaLuca: Immigrato clandestino ad #Ostia strafatto si sdraia per strada e blocca il traffico dopo una rissa. Accade davanti all'ex… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code a tratti causa traffico intenso tra Allacciamento A24 Roma-Teramo (Km 561,7) e A1 Allacciament… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 01-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Cherosene rubato alla Nato, 14 denunce e un arresto

Roma, 1 ago. (askanews) - Un traffico internazionale di cherosene rubato, sottratto da un oleodotto della N.A.T.O. Ubicato in Belgio, è stato smascherato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma ...

Traffico di cherosene rubato alla Nato, un arresto e 14 denunce

ROMA (ITALPRESS) – Un traffico internazionale di cherosene rubato, sottratto da un oleodotto della Nato in Belgio, è stato smascherato dai finanzieri del Comando provinciale di Roma nel corso dell’ese ...

Roma, 1 ago. (askanews) - Un traffico internazionale di cherosene rubato, sottratto da un oleodotto della N.A.T.O. Ubicato in Belgio, è stato smascherato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma ...ROMA (ITALPRESS) – Un traffico internazionale di cherosene rubato, sottratto da un oleodotto della Nato in Belgio, è stato smascherato dai finanzieri del Comando provinciale di Roma nel corso dell’ese ...