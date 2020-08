Strage Bologna: “Noi Siamo innocenti, Conte segua quanto indicato da Mattarella”, scrivono Fioravanti e la Mambro (Di sabato 1 agosto 2020) Chiedono che si dia seguito a quanto affermato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (“Presidente di tutti gli italiani”?, sottolineano i due), a scandagliare cioè ogni elemento che possa contribuire all’accertamento dei fatti. E’ una lettera ‘appello’ quella che Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, hanno inviato all’agenzia di stampa AdnKronos, in occasione del quarantennale della Strage nella stazione di Bologna , ‘in qualche modo’ ricaduta proprio su loro due. Ora, attraverso questa lettera aperta, i due ex Nar tornano anche sui documenti di Beirut, in mano ai servizi segreti. Documenti che però gli inquirenti hanno subito liquidato ritenendoli ‘ininfluenti’ ma che invece, secondo ... Leggi su italiasera

