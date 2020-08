Storica missione Mars 2020: risolti i problemi successivi al lancio, “prossima fermata il cratere Jezero” (Di sabato 1 agosto 2020) Sono stati risolti i problemi della navicella Mars 2020 della NASA, diretta verso Marte con il rover Perseverance: dopo il lancio del 30 luglio era entrata in “safe mode”, aveva cioè spento gli strumenti non essenziali alla navigazione dopo che la temperatura era risultata più bassa del previsto durante il passaggio nella zona d’ombra della Terra. “Adesso potremo dedicarci al viaggio interplanetario“, ha affermato il vice responsabile della missione Matt Wallace, del JPL della NASA. “Prossima fermata il cratere Jezero“. Dopo il lancio, il veicolo spaziale aveva rilevato una temperatura più fredda di quella prevista passando nell’ombra della Terra, ma, una volta ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : La corsa a Marte entra nel vivo: lanciata la storica missione Mars 2020 della NASA ma si stanno riscontrando diffic… - rico6868 : Qui cazzeggiamo, e intanto stanno per lanciare una missione storica su Marte: - Ignazio62 : @francoishutter Il corridoio nautico con la Libia reclamato come acque territoriali. La piattaforme tutto intorno a… -

Ultime Notizie dalla rete : Storica missione

Meteo Web

Ciro Immobile è a un passo dalla Scarpa d'Oro per la stagione 2019-20 e potrebbe raggiungere (o superare, in caso di due o più gol) il record di reti segnate in una singola stagione di Serie A. Il det ...La preoccupazione che attraversa queste pagine, come molte altre di mons. Negri, riguarda l’autentica identità della Chiesa, la sua missione, il suo metodo di presenza storica. Questione urgente e que ...